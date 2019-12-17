https://static.news.ru/photo/a42f87f6-2137-11ea-a465-fa163e074e61_660.jpg Антон Силуанов Фото: Federation Council of Russia/Global Look Press

Государство намерено уменьшить своё влияние на крупные российские компании, продав в 2020–2022 годах существенную долю акций инвесторам. Размеры выставляемых на продажу активов определили на совещании у первого вице-премьера, министра финансов Антона Силуанова.

Об этом сообщает газета «Известия».

Согласно планам правительства, будут отчуждены 25% акций РЖД и госкорпорации ДОМ.РФ. На 50% уменьшится доля государства в «Почте России» и Россельхозбанке.

Снизить своё участие со 100% до 75% плюс одна акция правительство намерено путём продажи трети ценных бумаг «Росагролизинга», ГЛОНАСС и «Росгеологии». В два этапа продадут акции «Государственной транспортной лизинговой компании» (сначала участие государства снизится со 100% до 75%, а затем до 50% плюс одна акция). С 88% до 75% плюс одна акция снизится доля государства в «Российских ипподромах» и Россетях.

В «Аэрофлоте» участие государства может уменьшиться на один процентный пункт, в аэропорту Шереметьево — на 15 процентных пунктов. Полностью прекратить участие государство намерено в деятельности «Продинторга» и Новороссийского морского торгового порта.

Ранее NEWS.ru сообщал, что Антон Силуанов провёл совещание с представителями профильных министерств по прогнозному плану приватизации. На нём стало известно, что по отдельным предприятиям будет обсуждаться возможность направления вырученных средств на реализацию стратегических планов развития и расширение инвестиционных программ этих фирм.