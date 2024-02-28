«Ипотека стала убыточной»: Греф о комиссии для застройщиков Греф: комиссия для застройщиков по льготной ипотеке будет временной

Фото: Сергей Лантюхов/NEWS.ru

Комиссия для застройщиков по льготной ипотеке станет временной мерой, заявил глава Сбербанка Герман Греф. По его словам, которые приводит ТАСС, решение было принято в условиях отсутствия стимулов для банков заниматься ипотекой из-за ее убыточности.

Это временная мера. Будем балансировать вместе с нашими клиентами, застройщиками. <...> Очевидно, что банки лишили стимула заниматься ипотекой, потому что она стала убыточной. Кто-то придумал, что банки зарабатывают 5% маржи на ипотеку, но настолько непрофессионально были сделаны выводы, что даже стыдно было слушать, — сказал Греф.

По его мнению, застройщики также должны сделать вклад в урегулирование ситуации, когда банкам приходится обеспечивать и качество ипотечного портфеля, и выживаемость девелоперских компаний.

Ранее также сообщалось, что Минфин России разрабатывает предложения, подразумевающие комплексный подход к льготным ипотечным программам. Предполагается, что их доля в выдачах на первичном рынке жилья не должна превышать 25%, сейчас эта цифра составляет 90%. Выгодные условия, как ожидается, будут предоставлять семьям, действительно нуждающимся в поддержке государства, а также представителям целевых специальностей.