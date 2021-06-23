Центробанк оценил возможность нового кризиса

В России неизбежно начало нового кризиса. При этом у Банка России есть все необходимые инструменты, чтобы поддержать экономику и граждан. Об этом пишет ТАСС.

Антикризисные меры, которые проводятся в стране являются своевременными. При наступлении нового кризиса, который по оценкам экспертов может начаться в ближайшие месяцы, уже имеющиеся инструменты поддержки смогут удержать экономику на плаву. Когда же кризис закончится, то поддержку необходимо прекратить для нормального развития экономики, отмечается в сообщении.

Ранее стало известно, что ситуация с закрытием одного из крупнейших портов в Китае может оказаться ещё одной катастрофой в ряду бедствий мировой цепочки поставок.

Также россиян предупредили, что кризис «съест» долларовые накопления, поскольку инфляция в долларах США будет превышать или находиться на уровне депозитов и облигаций инвестиционного уровня.