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Экономика

Центробанк оценил возможность нового кризиса

15:33, 23 июня 2021
Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

В России неизбежно начало нового кризиса. При этом у Банка России есть все необходимые инструменты, чтобы поддержать экономику и граждан. Об этом пишет ТАСС.

Антикризисные меры, которые проводятся в стране являются своевременными. При наступлении нового кризиса, который по оценкам экспертов может начаться в ближайшие месяцы, уже имеющиеся инструменты поддержки смогут удержать экономику на плаву. Когда же кризис закончится, то поддержку необходимо прекратить для нормального развития экономики, отмечается в сообщении.

Ранее стало известно, что ситуация с закрытием одного из крупнейших портов в Китае может оказаться ещё одной катастрофой в ряду бедствий мировой цепочки поставок.

Также россиян предупредили, что кризис «съест» долларовые накопления, поскольку инфляция в долларах США будет превышать или находиться на уровне депозитов и облигаций инвестиционного уровня.

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