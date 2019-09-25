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Правительство планирует выделить более 276 млрд рублей на охрану окружающей среды на ближайшие три года. Об этом говорится в проекте бюджета на следующий год и плановые 2021 и 2022 годы.

Документ опубликован на портале проектов нормативно-правовых актов. В следующем году на охрану окружающей среды планируется направить более 79 млрд рублей, в 2021 году — более 174 млрд рублей, в 2022-м...