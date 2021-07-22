Стала известна стоимость самых дорогих квартир Москвы

Стоимость 15 самых дорогих квартир Москвы составила около 20 млрд рублей. При этом самая дорогая стоит 3,72 млрд рублей, а самая дешёвая из этого сегмента 837 млн рублей. Об этом сообщает РБК ссылаясь на данные исследования консалтинговой компании Knight Frank.

Все представленные лоты находятся в центральном округе Москвы и находятся на вторичном рынке недвижимости. Совокупная площадь всех квартир составила в районе 9 тыс кв.м, а средняя цена за «квадрат» 2,19 млн рублей, отмечается в исследовании.

Первые два места находятся в Пресненском районе и оба на Гранатной улице в разных жилищных комплексах. За первый просят 3,73 млрд рублей, за второй 2,68 млрд рублей. На третьем месте квартира, расположенная в районе Раменки за 1,4 млрд рублей.

На последнем месте квартира в Бутиковском переулке. Её площадь 431 кв.м и на сегодняшний день данный лот можно приобрести за 837 млн рублей.

Ранее Москва стала рекордсменом по среднему уровню ипотеки. В июне в Москве средний размер ипотечного кредита вырос сразу на 400 тыс. рублей и достиг рекордных 6,5 млн рублей. Отмечается, что люди спешили брать кредиты по льготной ставке, при этом цены на недвижимость продолжали расти.