Стала известна ставка разового взноса российского бизнеса в бюджет страны «Интерфакс»: ставка windfall tax в 2023 году составит 5%, а в 2024 году — 10%

Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Ставка по разовому налоговому сбору для крупного бизнеса (windfall tax) при досрочной уплате налога в 2023 году составит 5%, а в 2024 году — 10%, пишет «Интерфакс» со ссылкой на источники. Один из источников пояснил, что 10% будут ставкой налога, а «скидка» прописывается как налоговый вычет в размере удвоенной суммы средств, безвозмездно перечисленных в федеральный бюджет.

Отмечается, что при досрочной выплате ставка достигнет отметки в 5% от суммы превышения прибыли за 2021–2022 годы над аналогичным показателем за 2018–2019 годы, а при оплате в 2024 году она удвоится и составит 10%.

Российский союз промышленников и предпринимателей согласовал с властями разовый платеж от крупного бизнеса в российский бюджет в феврале. Глава союза Александр Шохин рассказал, что сумма будет взиматься со сверхприбылей крупных российских компаний в 2021 и 2022 годах. При этом во взносах не будет участвовать малый и средний бизнес, а также представители нефтегазовой промышленности. Предполагается, что при этой мере бюджет сможет получить около 300 миллиардов рублей.