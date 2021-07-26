Названа причина, почему российские банки стали закрывать счета компаний

Российские банки нашли новый повод закрывать счета компаний из-за нового списка ЦБ, где находятся юридические лица, у которых есть признаки нелегальной деятельности на финансовом рынке. Об этом сообщает «Коммерсант».

В список попали более 2 тыс. компаний, в том числе и иностранные фирмы, которые оказывают услуги россиянам. Несмотря на то, что данный перечень носит лишь информационный характер и необходим в целом для привлечения внимания граждан, банки начали действовать на опережение, отмечается в сообщении.

Как сообщают эксперты, включение компаний в список может привести к значительному репутационному урону, а также блокировке лицензии и текущих счетов фирмы. При этом никаких санкций к организациям из списка законодательно закреплено не было, но банки решили действовать по-своему и просто не работать со всеми, кто есть в перечне от Центробанка.

Часть экспертов отмечает, что кредитные организации так поступают из-за мероприятий по сбору сведений и могут отказать в открытии счета по своим внутренним регламентам. В случае подозрения компании в нелегальной деятельности на финансовом рынке это решение вполне обосновано.

Ранее ведущие банки предупредили о закрытии отделений в малых городах. Речь идёт о том, что к 2023 году Центробанк планирует установить для банков риск-чувствительный лимит. Это — предельная доля вложений банка в иммобилизованные активы относительно его совокупного капитала.