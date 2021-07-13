Названа стоимость самых маленьких квартир в Москве

Самые маленькие квартиры в московских новостройках продаются в ЦАО с площадью 15,7 кв. м за 9,1 млн рублей. На вторичном рынке жилья самая маленькая квартира расположена в САО. Её площадь не превышает 9,7 кв. м, а стоимость составляет 2,88 млн рублей. Об этом пишет РБК.

Второе место на рынке новостроек заняли апартаменты в СЗАО площадью 17,3 кв. м за 10,74 млн рублей. Замыкает тройку лидеров лот, расположенный в ЮАО. Площадь этих апартаментов 18 кв. м и цена 6,2 млн рублей, отмечается в сообщении.

На вторичном рынке жилья второе место досталось студии в ЮАО площадью 10 кв. м и стоимостью 2,4 млн рублей. Третье место у студии в ВАО с аналогичной площадью и ценой.

Ранее в России был зафиксирован очередной рост цен на новостройки. Аналитики зафиксировали очередной рост цен на рынке первичной недвижимости. В среднем новостройки подорожали более чем на 2%.

Также в Подмосковье увеличился спрос на элитные коттеджи. За первые шесть месяцев 2021 года в Подмосковье заключили 92 сделки на рынке элитной загородной недвижимости. Это почти на четверть больше показателей прошлого года.