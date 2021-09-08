Стала известна доля предпринимателей, восстановивших бизнес после пандемии

Полностью восстановить свой бизнес после кризиса на фоне пандемии COVID-19 к началу нового сезона в сентябре смогло 44% российских компаний, год назад этот показатель составлял 16%. Об этом пишет РБК со ссылкой на данные опроса сервиса «Работа.ру».

О частичном восстановлении бизнеса заявили 27% работодателей против 36% годом ранее. О том, что кризис не затронул их компанию, заявило 18% респондентов (в сентябре 2020 года — 12%). До сих пор находится в кризисе 11% компаний, год назад этот показатель составлял 36%. При этом 73% компаний, которые находятся в кризисе или частично восстановились, для полного восстановления необходимо от трёх месяцев до полугода. 5% компаний надеются на восстановление за один—три месяца. 21% респондентов – на восстановление в течение года.

Ранее сообщалось, что большинство российских бизнесменов рассчитывают восстановить свой бизнес за срок от шести месяцев до года. Чуть больше половины предпринимателей (51,2%) считают, что российская экономика должна полностью восстановиться за срок от двух до пяти лет, 28,8% полагают, что за год-два. Остальные назвали более длительные сроки.

По данным исследования, приостановили бизнес из-за пандемии и ограничений 42% российских предпринимателей, при этом 35% заявили, что понесли огромные убытки, но остались на плаву. Большинству из них сохранить бизнес помогли воля к победе и личная мотивация. Продолжать свою деятельность после снятия всех ограничений планируют 40% опрошенных бизнесменов, и только 7% заявили, что хотят повременить с предпринимательской деятельностью.