Стала известна доля предпринимателей, восстановивших бизнес после пандемии

Полностью восстановить свой бизнес после кризиса на фоне пандемии COVID-19 к началу нового сезона в сентябре смогло 44% российских компаний, год назад этот показатель составлял 16%. Об этом пишет РБК со ссылкой на данные опроса сервиса «Работа.ру».
О частичном восстановлении бизнеса
Ранее сообщалось, что большинство российских бизнесменов рассчитывают восстановить свой бизнес за срок от шести месяцев до года. Чуть больше половины предпринимателей (51,2%) считают, что российская экономика должна полностью восстановиться за срок от двух до пяти лет, 28,8% полагают, что за год-два. Остальные назвали более длительные сроки.
По данным исследования, приостановили бизнес из-за пандемии и ограничений 42% российских предпринимателей, при этом 35% заявили, что понесли огромные убытки, но остались на плаву. Большинству из них сохранить бизнес помогли воля к победе и личная мотивация. Продолжать свою деятельность после снятия всех ограничений планируют 40% опрошенных бизнесменов, и только 7% заявили, что хотят повременить с предпринимательской деятельностью.