Стал известен регион, лидирующий по уровню благосостояния семей

https://static.news.ru/photo/1e5b801a-ae9c-11ea-be84-fa163e074e61_660.jpg Фото: Bulkin Sergey/NEWS.RU

Рейтинг регионов по уровню благосостояния семей за 2019 год возглавил Ямало-Ненецкий округ. Этот регион побеждает в рейтинге уже девятый год подряд.

В среднестатистической российской семье с двумя работающими родителями, получающими среднюю по стране зарплату, и двумя детьми по итогам 2019 года после минимальных жизненно необходимых трат максимально возможный остаток составляет 37,5 тысяч рублей, — пояснили эксперты РИА Новости.

В лидерах рейтинга традиционно оказались нефтедобывающие и газодобывающие регионы, отмечают эксперты агентства.

Лидирующие строчки рейтинга заняли: Ямало-Ненецкий округ, Сахалинская область, Москва, Санкт-Петербург, Ханты-Мансийский автономный округ, Тюменская область, Ненецкий автономный округ, Московская область, Чукотский автономный округ, Республика Саха (Якутия) и Магаданская область.

Нижние строчки рейтинга заняли Псковская, Брянская и Ивановская области, Алтайский край, а также республики Дагестан, Ингушетия, Карачаево-Черкесская и Чеченская. В самом низу рейтинга — Кабардино-Балкарская Республика.

Рейтинг составлялся из расчёта семьи, состоящей из двух взрослых и двух детей.

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