Стал известен размер затрат на подключение домовладений к газу

Средний размер затрат на подключение домовладений к газу составит приблизительно 150 тыс. рублей. Об этом сообщил вице-премьер РФ Александр Новак в своей презентации в ходе совместного с «Единой Россией» обсуждения программы догазификации.

Россияне подали уже более 97 тыс. заявок на бесплатное подключение газа, 10 тыс. из них отклонено по разным причинам, — отметил вице-премьер.

Около 4 млн домовладений могут попасть под «социальную» газификацию. Общая сумма затрат на их подключение к газу составит 567,5 млрд рублей, сообщает Новак.

Ранее стало известно, что бесплатная газификация затронет свыше 1,5 млн домов. По предварительным данным, увеличение потребления газа в стране составит около 18,6 млрд куб. м газа, что составляет около 7,5%. Сейчас потребление газа на внутреннем рынке составляет 243,07 млрд куб. м.