Минимальная зарплата в России может вырасти в 2022 году

Минимальный размер оплаты труда (МРОТ) в 2022 году предлагается повысить до 13 617 рублей в месяц. Соответствующий законопроект будет рассмотрен 23 июля Российской трёхсторонней комиссией, сообщается на сайте правительства.
В этом году МРОТ составил 12 792 рубля и, исходя из этих данных, получается, что МРОТ в следующем году вырастет на 825 рублей. Кроме того, сам Минтруд собирается увеличить минимальный размер оплаты труда к 2025 году до 16 тыс. рублей в месяц.
Ранее россиянам предложили каждый год увеличивать зарплату. В России необходимо законодательно установить обязанность работодателей ежегодно индексировать зарплату, считает профсоюзная сторона Российской трёхсторонней комиссии по регулированию социально-трудовых отношений.