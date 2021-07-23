Минимальная зарплата в России может вырасти в 2022 году

Минимальный размер оплаты труда (МРОТ) в 2022 году предлагается повысить до 13 617 рублей в месяц. Соответствующий законопроект будет рассмотрен 23 июля Российской трёхсторонней комиссией, сообщается на сайте правительства.

Отмечается , что повышение минимального размера оплаты труда может составить 6,4%. При этом указанная сумма в 13 617 рублей — это около 42% от медианной зарплаты за 2020 год. При этом в отличие от показателей средней зарплаты медианная делит всех работников пополам, где половина получает больше, другая соответственно меньше. По данным Росстата в прошлом году это значение находилось на уровне 32 422 рублей. Это соотношение пересматривается раз в пять лет.

В этом году МРОТ составил 12 792 рубля и, исходя из этих данных, получается, что МРОТ в следующем году вырастет на 825 рублей. Кроме того, сам Минтруд собирается увеличить минимальный размер оплаты труда к 2025 году до 16 тыс. рублей в месяц.

Ранее россиянам предложили каждый год увеличивать зарплату. В России необходимо законодательно установить обязанность работодателей ежегодно индексировать зарплату, считает профсоюзная сторона Российской трёхсторонней комиссии по регулированию социально-трудовых отношений.