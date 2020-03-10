https://static.news.ru/photo/2de815f6-62c6-11ea-8a94-fa163e074e61_660.jpg Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Рубль усилил попытки восстановления после того, как Минфин принял решение приостановить аукционы по размещению ОФЗ. Таким образом ведомство хочет избежать избыточного давления на долговой рынок.

По словам экспертов, снятие с рынка навеса госбумаг, выставленных на продажу, поможет поддержать их стоимость и уменьшить количество выводимых из них рублей, которые могут быть вложены в покупку валюты, передаёт РИА Новости.

Как писал NEWS.ru, ранее председатель комитета Госдумы по финансовому рынку Анатолий Аксаков заявил, что у России есть все необходимые инструменты для поддержания стабильности и устойчивости финансовой системы. По его словам, страна уже сталкивалась с обвалом подобного рода и успешно с ними справлялась.