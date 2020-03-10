Рубль усилил попытки восстановления после того, как Минфин принял решение приостановить аукционы по размещению ОФЗ. Таким образом ведомство хочет избежать избыточного давления на долговой рынок.
По словам экспертов, снятие с рынка навеса госбумаг, выставленных на продажу, поможет поддержать их стоимость и уменьшить количество выводимых из них рублей, которые могут быть вложены в покупку валюты,
Как писал NEWS.ru, ранее председатель комитета Госдумы по финансовому рынку Анатолий Аксаков заявил, что у России есть все необходимые инструменты для поддержания стабильности и устойчивости финансовой системы. По его словам, страна уже сталкивалась с обвалом подобного рода и успешно с ними справлялась.
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