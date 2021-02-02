США заявили о готовности к переговорам о санкциях по «Северному потоку — 2»

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Соединённые Штаты Америки впервые просигнализировали о готовности начать переговоры о снятии санкции с «Северного потока — 2» при условии, что германская сторона представит предложения, которые устранят опасения Вашингтона относительно этого проекта.

Германская сторона должна выложить на стол переговоров пакетное решение. В противном случае нам не удастся решить проблему по теме «Северный поток — 2», — цитирует Handelsblatt информированного представителя американской администрации.

Как отмечает издание, американцы заинтересованы в том, чтобы вопрос реализации проекта был увязан с механизмом, который позволит не допустить эксплуатацию газопровода в случае сокращения транзитных поставок через Украину. Они хотят договориться о возможности временного отключения «Северного потока — 2» в случае ограничения транзита. По информации немецкого издания, канцлер Германии Ангела Меркель лично обсуждала тему «Северного потока — 2» по телефону с президентом США Джо Байденом.

Кроме того, по данным Handelsblatt, Вашингтон заявил о необходимости проведения новых переговоров по транзиту российского газа через Украину для улучшения условий для Киева.

Проект «Северный поток — 2» предполагает строительство двух ниток газопровода длиной 1220 километров каждая от побережья России через Балтийское море до Германии. Его общая мощность составит 55 млрд кубометров газа в год. Против этого проекта активно выступают США, которые хотят продавать в Европе свой сжиженный газ. Первоначально предполагалось завершить работы к концу 2019 года. Однако из-за санкций работы были временно приостановлены.

Несмотря на то что в 2020 году США всё настойчивее стремились заставить власти Германии переписать свою энергетическую политику и отказаться от сотрудничества с Россией, канцлер ФРГ Ангела Меркель заявляла, что отношение властей Германии к проекту «Северный поток — 2» остаётся прежним независимо от внешнеполитических обстоятельств, писал NEWS.ru.

Ранее заместитель председателя Совета безопасности РФ Дмитрий Медведев заявил, что при необходимости Россия может обратиться в суд для защиты своих интересов при реализации этого проекта, однако в вопросе строительства газопровода больший вес имеют не столько судебные решения, сколько позиции отдельных стран.