США за неделю сократили нефтедобычу ещё на 100 тысяч баррелей в сутки

https://static.news.ru/photo/dc9e40f2-9aac-11ea-89b4-fa163e074e61_660.jpg Фото: Jim West/imageBROKER.com/Global Look Press

Суточная добыча нефти в Соединённых Штатах с 9 по 15 мая снизилась ещё на 100 тысяч баррелей — до 11,5 миллиона баррелей. Такие данные приводит управления энергетической информации Минэнерго страны.

С середины марта добыча в Штатах упала на 12,2%, или на 1,6 миллиона баррелей в сутки, при том, что с начала февраля в США добывали не менее 13 миллионов баррелей в сутки, передаёт ТАСС.

В конце марта нефтедобыча начала снижаться, а с 28 марта по 3 апреля в Америке было зафиксировано сильнейшее с июля 2019 года падение производства нефти — на 600 тысяч баррелей в сутки.

Ранее NEWS.ru писал, что США в рамках сделки ОПЕК+ снизят добычу нефти вместо Мексики ещё на 300 тысяч баррелей в сутки. Таким образом, Мексика сможет сократить нефтедобычу на 100 баррелей в сутки, а не на 400, как предполагалось изначально.

ОПЕК+ 12 апреля договорилась о сокращении добычи нефти на 9,7 миллиона баррелей в сутки в мае — июне, а также на 7,7 миллиона во втором полугодии и на 5,8 миллиона баррелей далее до конца апреля 2022 года.

Несмотря на это, цена на российскую нефть достигла отрицательных значений. Так, 20 апреля она оценивалась в минус $2 за баррель. Одновременно цены на майские фьючерсы на нефть американской марки WTI достигли показателя минус $39,44.