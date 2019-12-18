https://static.news.ru/photo/fdaf54e6-21dc-11ea-b71b-fa163e074e61_660.jpg Порт Вентспилса Фото: Jevgenija Pigozne/imageBROKER.com/Global Look Press

Министерство финансов США исключило из санкционного списка Вентспилсский свободный порт в Латвии. Под ограничения он попал, поскольку находился в собственности латвийского олигарха, мэра Вентспилса Айварcа Лембергса.

Санкции к нему по так называемому «акту Магнитского» применили из-за причастности к коррупции 9 декабря. Уже 10 декабря Лембергс подал в отставку с поста члена правления Вентспилсского порта. На это решение и отреагировал Минфин США, о чём сообщается в пресс-релизе, размещённом на сайте ведомства.

Ранее NEWS.ru сообщал, что Евросоюз начинает работу по созданию санкционного режима в сфере прав человека, аналогичного американскому «акту Магнитского». Об этом заявил глава дипломатии ЕС Жозеп Боррель. По его словам, это делается по запросу ряда стран.