Министерство финансов США исключило из санкционного списка Вентспилсский свободный порт в Латвии. Под ограничения он попал, поскольку находился в собственности латвийского олигарха, мэра Вентспилса Айварcа Лембергса.
Санкции к нему по так называемому «акту Магнитского» применили из-за причастности к коррупции 9 декабря. Уже 10 декабря Лембергс подал в отставку с поста члена правления Вентспилсского порта. На это решение и отреагировал Минфин США, о чём
Ранее NEWS.ru сообщал, что Евросоюз начинает работу по созданию санкционного режима в сфере прав человека, аналогичного американскому «акту Магнитского». Об этом заявил глава дипломатии ЕС Жозеп Боррель. По его словам, это делается по запросу ряда стран.
Самое интересное — в нашем канале Яндекс.Дзен