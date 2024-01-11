США возобновили импорт нефти из России после перерыва на полтора года

Фото: Boris Babanov/Russian Look/Global Look Press

США в октябре впервые за полтора года импортировали нефть из России, а в ноябре произвели повторную закупку, сообщает РИА Новости со ссылкой на данные американской статслужбы. Последний раз американская сторона закупала сырье у Москвы в апреле 2022 года.

В марте 2022 года Вашингтон запретил импорт нефти и других энергоносителей из России. Ограничения были введены в рамках очередного ужесточения санкций. При этом данные статистического ведомства свидетельствуют, что минувшей осенью Соединенные Штаты приобрели 36,8 тысячи баррелей нефти из России, стоимость поставки составила $2,7 млн.

Объем закупки в ноябре составил 9,9 тысячи баррелей на сумму в $750 тысяч. В обоих случаях приобретение углеводорода осуществлялась в целях потребления.

В октябре один баррель российской нефти обошелся США в $74, а в ноябре — $76. Это значительно выше установленного «потолка цен», который составляет $60.

Ранее предприниматель Олег Дерипаска сообщил, что в 2024 году стоимость нефти на мировом рынке снизится еще на 20%. Он выразил мнение, что это станет неплохим подспорьем в борьбе с инфляцией. По его словам, США и странам Европы придется уговаривать международных инвесторов дать денег не только на огромные военные расходы.