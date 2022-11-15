США ужесточили санкции против российских производителей микроэлектроники

Фото: Matthias Rietschel/dpa/Global Look Press

США ужесточают санкции против российских производителей и разработчиков микроэлектроники. Речь идет о введении ограничений в отношении некоторых компаний, благодаря которым, как считают в Вашингтоне, российский производитель чипов «Миландр» размещал заказы за рубежом, пишет «Коммерсант».

Эксперты издания называют санкции прецедентом, так как до сих пор попыток блокировать зарубежных партнеров российских производителей не было. Это грозит полной изоляцией России от зарубежных мощностей, тогда как свои фабрики могут покрыть только 30% спроса на микросхемы.

Минфин США 14 ноября признал российскую ПКК «Миландр» нарушающей санкции, в результате чего блокирующие санкции введены против главы компании Михаила Павлюка, а также связанной с «Миландром» компании «Милур» и юрлиц, которых в США считают ее структурами. Это тайваньская Sharp Edge Engineering Inc., армянская Milur Electronics LLC и швейцарская Milur SA (по версии США, выступает головной структурой Milur Electronics).

По данным американского Минфина, Sharp Edge закупала микроэлектронику у компаний из Азии для ПКК «Миландр». Milur Electronics, по версии США, создавалась для размещения заказов на иностранных заводах, а сотрудники «Миландра» «пытались получить непосредственный доступ к ее деловым связям».

Санкции также введены против швейцарца Жака Паше и гражданина Швейцарии и Эстонии Хольгера Лэна, которым приписывается причастность к созданию Milur Electronics.

Ранее эксперты «Яков и партнеры» (бывшая российская «дочка» McKinsey) провели исследование, согласно которому на развитие микроэлектроники в России в ближайшие 17 лет понадобится 700–800 млрд рублей. Существующие в стране производства могут выпускать чипы с технологией более 90 нанометров, но их мощностей не хватает для удовлетворения существующего спроса.