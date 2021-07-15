США усилят контроль за транзакциями с криптовалютой

Администрация президента США Джо Байдена собирается усилить контроль над транзакциями с криптовалютой. Эта произойдёт из-за необходимости пресечения действий хакеров, которые используют вирусы-вымогатели. Об этом пишет Bloomberg.

Теперь американские власти собираются более тщательно следить за переводами средств в криптовалюте, которые осуществляют различные компании, организации или ведомства. В частности, это необходимо для того, чтобы понять, переводится ли цифровая валюта в качестве платы мошенникам или нет, так как в большинстве своём киберспреступнкики вымогают средства за возврат украденной информации.

Белый дом сформировал специальную комиссию, которая должна заниматься пресечением действий хакеров, применяющих вирусы-вымогатели, — сообщила заместитель помощника американского президента по национальной безопасности Энн Нюбергер.

Кроме того, она отметила, что США будут взаимодействовать с союзниками с целью задержания киберпреступников. Нужно убедить другие страны не укрывать хакеров на своей территории. Также необходимо выработать стандарты кибербезопасности для американского бизнеса, потому что на сегодняшний день этот вопрос никак не регулируется, добавила Нюбергер.

Ранее инвесторы назвали криптовалюту «крысиным ядом». Критика виртуальных денег обусловлена тем, что в мире цифровых активов отмечается высокая развитость мошенничества. Большая часть инвесторов ждёт, что регуляторы начнут жёстче следить за данной финансовой сферой.