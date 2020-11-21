США усилили давление на участников «Северного потока — 2»

https://static.news.ru/photo/cae98eae-2bf0-11eb-abad-fa163e074e61_660.jpg Фото: Stefan Sauer/ZB/Global look Press

Представители Соединённых Штатов контактируют с фирмами, которые причастны к реализации проекта «Северный поток — 2», и предупреждают об угрозе санкций.

Соединённые Штаты не хотят, чтобы пришлось вводить санкции против европейских компаний. Мы совершаем эти звонки, чтобы их предупредить и дать время для выхода из проекта. Этого трубопровода не будет, — приводит агентство dpa слова неназванного представителя правительства США.

Издание не уточняет, от чьего лица ведутся переговоры и с какими именно компаниями.

Ранее глава комитета бундестага по вопросам экономики и энергетики Клаус Эрнст заявил, что действия Соединённых Штатов по отношению к газопроводу «Северный поток — 2» напоминают о методах мафии, а с приходом нового президента их политика вряд ли изменится. Он подчеркнул, что Германия не хочет, чтобы ей покровительствовали американцы.

Также стало известно, что сообщивший о своей победе на выборах главы Соединённых Штатов Америки демократ Джо Байден, вероятно, начнёт торговаться, чтобы позволить достроить газопровод «Северный поток — 2». Как заявил бывший сенатор от Вирджинии Ричард Блэк, Байден, возможно, будет менее враждебно настроен по отношению к России. По его словам, есть «большая вероятность» того, что потенциальный глава государства от демократов окажется достаточно лояльным, пытаясь достичь каких-то внешнеполитических успехов.

Между тем оператор проекта строительства газопровода «Северный поток — 2» Nord Stream 2 прорабатывает различные сценарии завершения реализации проекта. Об этом сообщили в «Газпроме». В компании добавили, что работы на сухопутной площадке в Германии завершены. В России они также находятся на стадии завершения.

«Северный поток — 2» предполагает две нитки трубопровода общей мощностью 55 млрд кубометров в год. Они протянутся от побережья России через Балтийское море до Германии. Коммуникации также пройдут через Финляндию, Швецию и Данию. В данное время проект реализован на 93%.

Стоимость «Северного потока — 2» оценивается в €9,5 млрд, и половина этой суммы приходится на западные предприятия: Wintershall и Uniper из Германии, французскую Engie, голландско-британскую Shell, австрийскую нефтяную компанию OMV.

Власти США выступают против газопровода, так как, по их словам, проект подрывает энергетическую безопасность Европы. При этом Соединённые Штаты продвигают в Евросоюзе свой сжиженный природный газ, писал NEWS.ru.