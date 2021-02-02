США собираются отследить завершение строительства «Северного потока — 2»

https://static.news.ru/photo/05aabb80-656c-11eb-b885-96000091f725_660.jpg Фото: Jens Büttner/ZB

Власти США намерены отслеживать завершение строительства газопровода «Северный поток — 2». После окончания реализации постройки проекта в стране будут принимать решение о санкциях, сообщил представитель Госдепартамента США.

Мы будем отслеживать деятельность по завершению и сертификации трубопровода и, если такая деятельность имеет место, принимать решение о применимости санкций, — рассказал дипломат.

Проект предполагает строительство двух ниток газопровода длиной 1220 километров каждая от побережья России через Балтийское море до Германии. Его общая мощность составит 55 млрд кубометров газа в год. Против этого проекта активно выступают США, которые хотят продавать в Европе свой сжиженный газ, передаёт ТАСС.

Строительство «Северного потока — 2» поддерживает экс-канцлер ФРГ Герхард Шрёдер. По его мнению, если Берлин прекратит этот проект, то с точки зрения энергетической политики власти будут «рубить сук, на котором сидят». Политик отметил, что мнение немцев относительно этого проекта отличается от того, что «часто пишут печатные СМИ».

Ранее NEWS.ru писал, что Вашингтон заинтересовался идеей снабдить газопровод «Северный поток — 2» механизмом отключения. Предлагается прекращать поставки газа через газопровод, если Москва будет оказывать давление на Киев ограничением поставок газа «через имеющийся транзитный газопровод».