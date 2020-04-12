США снизят добычу нефти вместо Мексики

https://static.news.ru/photo/484003b6-7cf5-11ea-b346-fa163e074e61_660.jpg Фото: Nikolay Gyngazov /Global Look Press

Советник министра энергетики Азербайджана Замина Алиева рассказала о результатах онлайн-встречи министров стран ОПЕК+. По её словам, Соединённые Штаты снизят добычу нефти ещё на 300 тысяч баррелей в сутки.

Таким образом, Мексика сможет сократить нефтедобычу на 100 баррелей в сутки, а не на 400, как предполагалось изначально, передаёт «Интерфакс».

Как писал NEWS.ru, 12 апреля страны ОПЕК+ договорились сократить добычу нефти на 9,7 миллиарда баррелей в сутки. Россия стала одним из ключевых участников сделки, согласившись добывать 8,5 миллиона баррелей вместо 11 миллионов.

По словам министра энергетики России Александра Новака, не входящие в организацию США сами предложили снизить добычу на 2-3 миллиона баррелей.