США резко нарастили импорт из России на фоне роста цен на сырьё

Импорт российских товаров в США за пять месяцев 2021 года вырос в полтора раза и достиг почти $11,5 млрд. Об этом говорят данные Census Bureau, сообщает РБК.

Агентство отмечает , что более чем на три четверти вырос импорт минерального топлива, нефти и нефтепродуктов. Он достиг отметки в $6,7 млрд. Также вырос ввоз в США российских драгоценных, полудрагоценных металлов и камней — увеличение в полтора раза до $1,6 млрд. Более чем на треть повысился импорт удобрений, а железа и стали — увеличился на четверть. Из несырьевой товарной категории США стали больше закупать мороженого краба.

Опрошенные агентством эксперты связывают рост американского импорта с ростом мировых цен на сырьевые товары.

Ранее стало известно, что директор департамента аналитики Российского зернового союза Елена Тюрина заявила о возможном скором росте цен на животноводческую продукцию и хлеб, несмотря на то что сборы зерновых в этом сезоне были на хорошем уровне. По её словам, дефицита на продукты внутреннего производства в этом году не ожидается, а часть мясной продукции даже может быть отправлена на экспорт.