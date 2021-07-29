США резко нарастили импорт из России на фоне роста цен на сырьё

Импорт российских товаров в США за пять месяцев 2021 года вырос в полтора раза и достиг почти $11,5 млрд. Об этом говорят данные Census Bureau, сообщает РБК.
Агентство
Опрошенные агентством эксперты связывают рост американского импорта с ростом мировых цен на сырьевые товары.
Ранее стало известно, что директор департамента аналитики Российского зернового союза Елена Тюрина заявила о возможном скором росте цен на животноводческую продукцию и хлеб, несмотря на то что сборы зерновых в этом сезоне были на хорошем уровне. По её словам, дефицита на продукты внутреннего производства в этом году не ожидается, а часть мясной продукции даже может быть отправлена на экспорт.