США продлили срок завершения сделок по импорту морепродуктов из РФ

Минфин США продлил срок завершения сделок по импорту морепродуктов из России до 23 июня. Это следует из генеральной лицензии министерства, сообщает РИА Новости.

Генеральной лицензией разрешён импорт «на ограниченный период времени определённых товаров по существующим контрактам», в данном случае речь идёт о рыбе и морепродуктах. Раньше этот срок завершался 25 марта, но теперь он продлён.

Евросоюз в рамках четвёртого пакета санкций из-за ситуации на Украине не стал запрещать импорт из России икры и водки. Сам ЕС запретил поставки в РФ предметов роскоши, в список которых вошли дорогие автомобили, мотоциклы, премиальные духи, алкоголь, бытовая техника и одежда.

Ранее Минфин США исключил из введённых санкций финансовые сделки, необходимые для работы дипмиссий третьих стран в России. Гражданам США разрешено совершать такие финансовые операции, следует из опубликованной американским министерством генеральной лицензии.