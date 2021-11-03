США призвали ОПЕК+ увеличить поставки нефти

Заместитель пресс-секретаря Белого дома Карин Жан-Пьер заявила, что власти США призывают ОПЕК+ расширить поставки нефти. По её словам, от решений ОПЕК+ зависит цена на нефть, а это влияет на стоимость бензина в США, сообщает ТАСС.

Жан-Пьер отметила , что американская администрация рассмотрит все возможные варианты действий для стабилизации топливного рынка. При этом влиять на добывающие компании в США Белый дом не может.

В США свободная рыночная система, основанная на конкуренции. Отдельные компании принимают самостоятельные решения, — пояснила заместитель пресс-секретаря.

Она добавила, что большинство добывающих нефть стран может стабилизировать стоимость энергоносителей.

ОПЕК+ — это группа стран, которые сами устанавливают объёмы добычи. У них сейчас есть возможность и полномочия, чтобы действовать и гарантировать, что не будет помех во время текущего глобального восстановления, которое является жизненно важным, — подчеркнула Жан-Пьер.

Ранее стало известно, что текущая стоимость нефти на уровне $80 за баррель объективно отражает ситуацию на рынке. Спрогнозировать дальнейшее изменение цены невозможно. Об этом заявил российский вице-премьер Александр Новак. По его словам, пока нельзя сказать определённо, достигнут ли цены на нефть $100 за баррель. Это покажет ситуация в ближайшие месяцы.