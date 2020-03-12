https://static.news.ru/photo/1a239570-6453-11ea-a2e6-fa163e074e61_660.jpg Фото: Shane Bevel/ZUMAPRESS.com/Global Look Press

Американский Альянс производителей энергоносителей собирается расследовать возможный демпинг в сфере торговли нефтью со стороны Саудовской Аравии, России и других сырьевых держав в ущерб конкурентам в США, заявил член исполнительного совета организации Гарольд Хамм.

По его словам, ближневосточное королевство и Кремль действуют как одна команда, хотят насытить рынок углеводородами и ударить по Вашингтону, передаёт телеканал Fox Business.

Этому не бывать. Мы предпримем конкретные действия против них и проведём расследование на предмет демпинга со стороны этих двух стран и ряда других государств, — считает Хамм.

Накануне Ирак, Кувейт и Объединённые Арабские Эмираты объявили нефтяную войну России, анонсировав скидку для покупателей топлива.

Ирак и Кувейт, входящие в ОПЕК, вслед за Саудовской Аравией заявили о скидках покупателям своей нефти. Ирак готов снизить апрельские цены на сырьё на $5 за баррель при поставках в Азию, а Кувейт пообещал дисконт в $6. Кроме того, Багдад в апреле намеревается увеличить поставки нефти.

Национальная нефтяная компания Абу-Даби Abu Dhabi National Oil Company в свою очередь сообщила о намерении нарастить добычу сырья в следующем месяце, что также окажет давление на его стоимость.

Ранее NEWS.ru писал, что цена барреля нефти Brent 9 марта упала до многолетнего минимума. Обвал случился после неудавшихся переговоров стран ОПЕК+, на которых стороны, главным образом Россия и Саудовская Аравия, не договорились о сокращении добычи сырья на фоне снижения спроса из-за распространения коронавируса.