США придумали новую схему по изъятию российских активов: как это будет

Фото: Сгенерировано Midjourney/NEWS.ru

США предложили странам «Большой семерки» кредитовать Киев под гарантии прибыли с заблокированных российских активов. Если план одобрят, Украина уже этим летом получит $50 млрд. В России неоднократно грозили судами за посягательства на собственность страны. NEWS.ru рассказывает, как может работать эта схема и чем этот вариант опасен.

В чем заключается новый план США

США предложили дать Украине кредит под гарантии будущей прибыли, полученной от заблокированных российских активов (тем самым кредиторы компенсируют свои убытки в случае полного или частичного невозврата кредита). Об этом сообщает Financial Times (FT) со ссылкой на источники.

В рамках этого плана Украина может получить летом 2024-го примерно $50 млрд. Вашингтон очень рассчитывает согласовать инициативу уже на саммите G7 15 июня. Другие члены «Большой семерки», как утверждает FT, также с энтузиазмом относятся к этой идее. В частности, Канада и Великобритания одобрили план сразу. Франция, Германия, Италия и Япония сперва сомневались (они опасались, что это может создать прецедент и нанести ущерб финансовым рынкам), но под дипломатическим давлением США изменили свое мнение.

Эти страны «приходят в себя», пояснил источник газеты. Поначалу сомневающиеся лидеры увидели в таком решении способ обеспечить долгосрочное финансирование Киева, если американский президент Джо Байден проиграет Трампу. Это может быть «сделано до ноября, поэтому, даже если Трамп победит, деньги уже будут использованы», уточнил собеседник FT.

Обсуждение данной инициативы продолжается перед встречей в конце мая министров финансов и глав ЦБ «Большой семерки», детали выдачи кредита еще только предстоит согласовать.

Фото: IMAGO/Bonnie Cash / Pool via CNP/Global Look Press Джо Байден

Сколько российских активов заморожено на Западе

По данным американского Минфина, после начала спецоперации на Украине ЕС и страны G7 заморозили порядка $280 млрд (€260 млрд) активов Центробанка в виде как денежных средств, так и ценных бумаг. В США заблокировано всего порядка $5 млрд. При этом более двух третей замороженных золотовалютных резервов приходится на счета в Евросоюзе.

Бóльшая часть таких активов находится в бельгийской группе компаний Euroclear (туда входят одноименный депозитарий и Euroclear Bank). И это также приносит прибыль. Инвестирование долгосрочных денежных остатков на клиентских счетах — стандартная практика депозитария, призванная минимизировать его собственный кредитный риск. Такой же подход применяется и к остаткам, возникшим из-за санкций.

К примеру, в 2022 году депозитарий получил €821 млн от инвестирования ЗВР РФ. По итогам же 2023 года Euroclear заработала таким образом еще €4,4 млрд. В результате за два года только в Бельгии скопилось €5,2 млрд прибыли.

Фото: IMAGO/Eibner-Pressefoto/Florian/Global Look Press

Как ситуацию комментировали власти России

Пресс-секретарь президента Дмитрий Песков предупреждал, что любая форма изъятия российских активов на Западе будет оспорена в судебном порядке. «Если у нас что-то будет кем-то конфисковываться, то мы будем смотреть, что [сами] можем конфисковать», — подчеркивал он.

По оценкам министра финансов Антона Силуанова, в России замороженных иностранных активов не меньше, чем замороженных российских на Западе. И если что, Москва ответит на конфискацию ее имущества зеркально.

В МИД России заявляли, что любые меры в отношении замороженных активов будут восприняты как воровство и повлекут жесткие ответные меры. Аналогичную точку зрения в беседе с NEWS.ru озвучивал депутат Госдумы Олег Морозов. По его словам, невозможно доходы от актива отделить от самого актива. И то, и другое — собственность РФ. А значит, изъятие этих денег означает нарушение всех финансовых обязательств перед Россией, а попросту — «наглый грабеж, хамское присвоение чужих денег», пояснил он.

Почему это беспокоит МВФ

В Международном валютном фонде (МВФ) опасаются, что любые решения по замороженным активам РФ могут подорвать работу мировой валютной системы. Об этом как раз на днях заявила директор по коммуникациям МВФ Джули Козак. «Для фонда важно, чтобы любые предпринимаемые действия имели достаточную правовую основу и не подрывали функционирование международной валютной системы», — сказала она.

Оценивая перспективы достижения соглашения по активам на министерской встрече G7 в Италии, Козак отметила, что это решение должны принимать соответствующие судебные инстанции и юрисдикции.

Фото: Julie Kozack, Director, IMF Communications Department International Monetary Fund Джули Козак

Что будет, если США добьются своего

Критики плана справедливо отмечают, что использование актива в качестве обеспечения означает владение активом, что равносильно конфискации. В этом убеждены и опрошенные NEWS.ru эксперты. Механизм, при котором Украине будет выдан кредит под залог российских активов, абсолютно нелегитимен, говорит доцент экономического факультета РУДН Лазарь Бадалов.

Он напоминает, что залог является инструментом обеспечения, гарантией для кредитора, что заемщик погасит долги. Заемщик предоставляет в залог собственное имущество, риск его утраты стимулирует заемщика платить по долгам. «Украине российские активы не принадлежат, следовательно, кредиторы не примут подобный залог, потому что Украина не заинтересована платить по долгам, которые обеспечены российскими активами», — объясняет Бадалов.

Кроме этого, без согласия России такая сделка будет ничтожной с юридической точки зрения — без согласия собственника нельзя заложить имущество. «Западные страны ищут варианты присвоить российские активы, но законных способов для этого на сегодняшний день не существует. „Поэтому какой бы сценарий ни придумали в отношении российских активов, он все равно будет противозаконным и нанесет непоправимый урон мировой финансовой системе“, — резюмирует экономист.

Фото: Сгенерировано Midjourney/NEWS.ru

Вернет ли Россия себе свои деньги

По мнению финансового аналитика Артема Звездина, активы России не разморозят даже при условии окончания военных действий на Украине. «Например, активы Ирана были заморожены в 1979 году, с тех пор де-факто их так и не вернули. В нашем случае будет то же самое», — сказал он NEWS.ru.

При этом эксперт допускает возможность снятия ограничения со счетов лишь в случае отмены санкций, что, в свою очередь, представляется невозможным.

Похожей точки зрения придерживается преподаватель школы бизнеса «Синергия» кандидат экономических наук Даниил Петухов. «Если захотят, то [активы] заберут. И доходы получат. Это бюрократический процесс. Он длительный, но неумолимый. Для России это на данный момент потерянные деньги, о них можно забыть и на них не рассчитывать», — говорит он в беседе с NEWS.ru.

Вместе с тем эксперты соглашаются, что вся эта ситуация вредит исключительно Западу. Россия уже сейчас неплохо справляется без замороженных активов, а вот западные страны своими руками подрывают доверие к собственной юрисдикции, резюмирует Звездин.

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