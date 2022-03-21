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США предрекли энергетический крах

The Atlantic: энергобезопасность США ожидает крах после запрета нефти из России
03:04, 22 марта 2022
США предрекли энергетический крах
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Энергетическая безопасность США после запрета на импорт российской нефти превращается в крах, считает обозреватель Робинсон Мейер. В статье, опубликованной американским изданием The Atlantic, он отметил, что в США цены на бензин уже растут быстро.

Автор публикации также указал на отказ Саудовской Аравии помогать президенту США Джо Байдену. При этом в стране провалилась политика «чистой энергии», а законов, способных поспособствовать снижению зависимости от «чёрного золота», в США так и не приняли.

Мейер напомнил, что США остаются крупнейшим в мире производителем нефти и газа, но это не даёт стране энергетическую независимость, так как цены на сырьё формируются на мировых рынках. После того, как Россия начала спецоперацию на Украине, шансы Вашингтона перейти к «чистой энергии» значительно снизились. Компании в мире теперь не смогут приобретать медь, платину и другие полезные ископаемые, которые нужны для энергоперехода, если Москва ответит на антироссийские санкции, уверен обозреватель.

Он добавил, что в долгосрочной перспективе экономическая блокада России со стороны Запада, может позволить китайским фирмам приобретать нужное сырьё у Москвы. И когда США вздумают ввести санкции и против Китая, они окажутся в западне, поскольку окажутся оторванными от мировых центров новых энергетических технологий.

Мейер подчеркнул, что «разбазаривание» природных ресурсов США пока продолжится, страна ещё сможет выживать, но лишь до момента «пока это не кончится».

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