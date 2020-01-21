https://static.news.ru/photo/ebac255c-3ce5-11ea-9189-fa163e074e61_660.jpg Фото: Rosneft/via Globallookpress.com

Введя санкции против ряда стран, Вашингтон тем самым неожиданно помог увеличить экспорт российской нефти. В 2019 году РФ продала в три раза больше чёрного золота, чем годом ранее. Такие данные приводит Минэкономразвития.

В комментарии ведомства, на которой ссылается РБК, указано, что с января по ноябрь 2019 года объём экспорта нефти в Турцию увеличился с 1,69 до 7,55 млн тонн, то есть в 4,5 раза.

Минэкономразвития пришло к выводу, что такой скачок роста экспорта произошёл из-за американских санкции против Ирана и Венесуэлы. Из-за этого ряд турецких НПЗ были переориентированы на российское сырьё.

Введя санкции против Венесуэлы, Штаты стали закупать больше нефти у РФ. Поставки в Америку увеличились с 1,38 до 4,28 млн тонн, что в 3,1 раза больше, чем за 11 месяцев 2018 года.

Китай, у которого с США за последнее время возникало много разногласий и торговых споров, тоже стал покупать больше российской нефти на 3%. Однако стоимость чёрного золота в стране снизилась на 6,7%. Причиной стало общее сокращение топливно-энергетического экспорта.

Но Россия на данный момент всё равно остаётся крупнейшим поставщиком нефти в КНР. Это стало возможным во многом благодаря трубопроводам Восточная Сибирь — Тихий океан, которые вышли на максимальную мощность в 2019 году.

Как писал NEWS.ru, ранее эксперт Международного финансового центра Владимир Рожанковский рассказал, что произойдёт с Белоруссией в связи с отказом от российской нефти.