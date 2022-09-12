США перестали покупать в России железо и сталь

Фото: Victor Lisitsyn, Виктор Лисицын/Global Look Press

США в июле почти полностью прекратили ввоз черных металлов из России после введения заградительных пошлин. На этот рынок приходилось 9% российских поставок, сообщает РБК.

Металлурги вынуждены перенаправлять поставки в Азию и давать скидки. Ввоз черных металлов из России в США в июле снизился до $0,6 млн с $201 млн в июне и более $1 млрд за первое полугодие 2022 года. В июне поставки приходились на ферросплавы ($112,5 млн) и полуфабрикаты из железа и стали ($88 млн). В июле их поставки упали до $0,4 млн и до нуля соответственно.

Российская сталь и некоторые виды стальной продукции вошли в список товаров, на который повысили импортный тариф до заградительного уровня — 35% от таможенной стоимости. Также снизились и поставки металлов, формально не попавших под тарифы и санкции. Импорт металлов платиновой группы (палладий, платина и родий) в США в июле составил $34 млн против $76 млн в июне и $258,5 млн в мае.

Закупки российского железа снизил Евросоюз. В июне ЕС запретил поставки из России ряда продукции из черных металлов, оценив упущенную выручку для российских компаний в €3,3 млрд. Снизился спрос и на внутреннем рынке. По данным Word Steel, в январе—июле 2022 года производство стали в России снизилось на 7%, до 41,4 млн тонн.

В июле существенно нарастил закупки российских железа и стали Китай, основными рынками также становятся Мексика и Тайвань. Полуфабрикаты из железа и стали поступают на рынки Ближнего Востока и Индии. Однако, для увеличения поставок на эти направления российские производители вынуждены давать существенные скидки, которые доходят до 25% и выше.

Ранее газета Yeni Safak сообщила, что покинувшие Россию в связи с началом спецоперации на Украине компании из США хотят найти способ тайно торговать с Москвой через Турцию. Среди товаров, которые США хотят покупать у России, — нефтехимическая продукция, минеральное топливо, драгоценные металлы, зерно, железо и сталь, удобрения, водные продукты, алкоголь.