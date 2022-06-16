Чем обернется для мира борьба США с инфляцией ФРС резко повысила ключевую ставку

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Так начинаются великие депрессии — Федеральная резервная система (ФРС) США впервые почти за 30 лет повысила базовую процентную ставку сразу на 75 базисных пунктов, до 1,5–1,75%. Приведет ли это к масштабному мировому кризису, как это уже было однажды, или реакция затронет только экономику США и не грозит серьезными последствиями в том числе России? NEWS.ru опросил экспертов и спешит поделиться прогнозами.

Цепная реакция

Инфляция в США в мае выросла на 8,6% по сравнению с маем прошлого года. Это рекорд с 1981 года, а статистика оказалась даже хуже ожиданий аналитиков. В этих условиях американский регулятор объявил о необходимости ужесточить борьбу с инфляцией. И у американских биржевиков из FOMC (Федеральный комитет по операциям на открытом рынке ФРС США) есть «единодушие», что ставка ФРС, скорее всего, до конца года станет выше 3%.

Вслед за ФРС Швейцарский национальный банк (SNB) неожиданно повысил ставки впервые с 2007 года на 50 базисных пунктов. Европейский центральный банк провел экстренное совещание, чтобы найти инструмент борьбы с необоснованными скачками доходности по облигациям еврозоны. Банк Англии начал ужесточать денежно-кредитную политику даже раньше, чем его коллеги, и намерен продолжать этот курс. Ожидается, что он может повысить ставку на 50 базисных пунктов в этот четверг.

Однако рынки, несмотря на то что им урезали долларовый поток, отреагировали оптимистично — фондовые индексы Уолл-стрит завершили вчерашнюю сессию в плюсе. Dow Jones поднялся на 1%, S&P 500 вырос на 1,46%, а высокотехнологичный NASDAQ подскочил аж на 2,5%. Аналитики объясняют это готовностью к жестким мерам. Инвесторы «выдохнули в надежде на то, что следующий шаг регулятора будет менее дерзким». Но значит ли это, что рецессия откладывается? Или, может, надо подождать, когда рынки начнут реагировать на понижение экономических прогнозов?

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Японский фондовый индекс Nikkei 225 потяжелел на 0,4%, а в моменте подрастал более чем на 1,5%, южнокорейский KOSPI ограничился подъемом в пределах 0,2%, гонконгский Hang Seng пошел против тренда и просел на 1,54%. Китайский Shanghai Composite тоже не смог закрепиться и снизился на 0,59%.

Тем временем держатели криптовалют тоже рискуют потерять в доходах. Вслед за масштабным падением рынка и заморозкой Celsius у крупного криптовалютного хедж-фонда Three Arrows Capital также возникли проблемы. Трейдинговая компания из Гонконга 8BlocksCapital обвинила фонд в краже $1 млн. По прогнозам, две трети криптофондов в скором времени могут потерпеть неудачу.

Экономика замедлится

Высокий риск масштабной мировой рецессии все еще сохраняется, несмотря на оптимистичные прогнозы американских биржевиков. Так считает кандидат экономических наук, профессор Евгений Коган. Без последствий решение ФРС точно не останется.

Замедлится рост американской экономики. И ФРС об этом прямо предупреждает. Немного вырастет безработица в США. И в Федрезерве взяли курс на очень активную борьбу с инфляцией. Они выбрали между ростом рынков и инфляцией борьбу с инфляцией, — сказал NEWS.ru Коган.

Он отметил, что от этих действий, очевидно, по всеми миру возрастет стоимость фондирования — деньги станут дороже.

Но на курсе рубля к доллару нынешний подъем ставки не отразится, уверен эксперт. Сегодня на него влияет гораздо сильнее соотношение российских экспорта и импорта, в которых экспорт сильно доминирует, говорит аналитик.

Все остальные валюты относительно доллара сейчас падают. Единственная валюта, которая растет, — это рубль. И подъем ставки начнет влиять на эту пару не раньше чем через семь-восемь месяцев, — сказал Коган.

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Наиболее вероятно, что подъем ставки приведет к падению цен на биржевые товары, добавил эксперт. А это, в свою очередь, может повлечь пересмотр фьючерсных и опционных сделок. Но реальные последствия еще впереди, отметил экономист.

Пойдет ли инфляция на спад

Для борьбы с инфляцией в США подъем ключевой ставки недостаточен, считает экономист и биржевой брокер Питер Шифф. Он уверен, что из-за действий правительства США мир в скором времени накроет масштабный кризис. ФРС не сможет борьбой с инфляцией предотвратить экономический спад в США: для этого необходимо, чтобы процентная ставка была выше инфляции. Но американские финансовые власти не смогут достичь этой цели, считает Шифф.

С таким прогнозом совпадает мнение экономиста Михаила Хазина, который уверен, что Америке не удастся предотвратить сползание к масштабному кризису.

Мировой кризис начался в 2008 году. Правильная политика может этот кризис замедлить, а неправильная — ускорить, но остановить она его не может, — сказал NEWS.ru Хазин.

Фото: Jim West/imageBROKER.com/Global Look Press Участники движения «Оккупируй» блокируют мост, требуя принятия закона об американских рабочих местах

Инфляция и в США, и во всем мире подогревается из двух источников, считает экс-министр экономики России Андрей Нечаев. С одной стороны, ее подстегнули пандемические вливания, и этот поток американским властям удастся компенсировать за счет принятых Федрезервом мер, уверен эксперт. А с другой, цены растут из-за подорожания энергоносителей после начала спецоперации на Украине. С этим бороться гораздо сложнее, отметил Нечаев.

В целом американская экономика довольно чутко реагирует на ставку, на стоимость денег. И сбить рекордную инфляцию им удастся, но не до нуля, конечно, — сказал NEWS.ru Нечаев.

Эксперт добавил, что ФРС поступают правильно, поднимая ставку: с инфляцией выше 8% необходимо бороться. В целом, говорит министр, экономика США чувствует себя не так плохо, и повышение ставки не драматическое. И хотя оно не последнее, глобальный экономический кризис данная мера не вызовет, считает Нечаев.