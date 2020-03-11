https://static.news.ru/photo/f7f0f742-63a1-11ea-bb9a-fa163e074e61_660.jpg Фото: Jim West/imageBROKER.com/Global Look Press

Минэнерго США отменило запланированную продажу сырой нефти из стратегического резерва, сообщил представитель ведомства Джесс Шумански.

Сейчас неподходящее время для продажи <...> Министерство продолжает отслеживать ситуацию, — говорится на официальном сайте министерства.

Нефтяные котировки 9 марта обрушились на 30% после того, как страны ОПЕК+ не смогли договориться ни об изменении параметров сделки, ни о продлении. Это означает её завершение 31 марта. Вслед за нефтью обвалился и курс рубля.

Россия продолжает вести переговоры с министрами стран ОПЕК и других заинтересованных государств, не входящих в организацию, по текущей ситуации на рынке нефти. Об этом заявил глава Минэнерго РФ Александр Новак.

Ранее NEWS.ru сообщал, что рубль подешевел по отношению к евро и доллару в ходе торгов на Московской бирже. Европейская валюта подорожала на 1 рубль до 81,5 рубля.

Цены на нефть стали восстанавливаться после падения. Рост превысил уже 3%. Так, по состоянию на утро 11 марта стоимость майских фьючерсов на нефтяную смесь марки Brent поднялась на 3,9%, до $38,66 за баррель.