https://static.news.ru/photo/56506fc4-7136-11ea-a4ef-fa163e074e61_660.jpg Фото: Boris Vergara/dpa/Global Look Press

Власти США не станут анонсировать свои дальнейшие шаги по санкциям в отношении дочерних компаний «Роснефти». Это связано с продажами активов компании в Венесуэле.

Говоря о возможности снятия санкций с «дочек» «Роснефти» и угрозе того, что ограничения могут быть введены в отношении компании, купившей эти, в Госдепе ответили, что изучают целесообразность будущих действий в рамках программы санкций по Венесуэле.

Мы заранее не анонсируем действия, которые мы предпринимаем в связи с санкциями, но мы будем изучать способы поддержки демократических устремлений народа Венесуэлы, — приводит слова представителя Госдепартамента ТАСС.

Ранее NEWS.ru сообщал, что правительство подтвердило покупку всех венесуэльских активов «Роснефти». Их владельцем стала компания, которая полностью принадлежит властям России.