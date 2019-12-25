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Министр энергетики Александр Новак объяснил, почему с Украиной не был заключён договор на поставку газа, а только на транзит топлива в Европу. По его словам, компании соседней страны могут беспрепятственно заключать газовые соглашения как по реверсу, так и непосредственно с российскими поставщиками.

Мы решили, что до Нового года важно договориться о новом транзите газа для европейских покупателей. Украинское законодательство позволяет покупать российский газ не только «Нафтогазу», но и другим украинским компаниям. Они...