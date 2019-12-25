Обозреватель МИА «Россия сегодня» Ростислав Ищенко заявил, что Соединённые Штаты не пойдут на диверсии и теракты на газопроводе «Северный поток — 2» из-за угрозы объявления войны.
Нет, теракты возможны везде и всегда, но я сомневаюсь, что США на такое решатся. Потому что это международный терроризм и это уже объявление войны, — сказал Ищенко изданию Украина.ру.
Он считает, что Россия может нанести ответный удар в случае теракта на газопроводе.
Как ранее писал NEWS.ru, министр энергетики РФ Александр Новак рассказал, что швейцарская компания Allseas может вернуться к проекту «Северный поток — 2».
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