В США назвали способ обойти американские санкции

Для обхода американских санкций Россия может прибегнуть к помощи криптовалют, рассказала на пресс-конференции министр финансов США Джанет Йеллен, передаёт ТАСС. По её словам, американские власти намерены принять соответствующие меры, чтобы этому помешать.

Не думаю, что мы уже видели широкомасштабный обход санкций. Но, конечно, в России предпринимаются попытки обойти санкции. И криптовалюта — это один из способов, наряду с другими, с помощью которого может произойти обход санкций, — сказала глава ведомства.

Федеральная налоговая служба России ранее предложила разрешить российским компаниям расчёты за экспорт-импорт в криптовалюте. Соответствующие замечания предложены службой к законопроекту Минфина «О цифровой валюте».

Инициатива поможет активизировать торговлю с дружественными России странами, где криптовалюты признаны законным платежом, считают эксперты. Для внешнеторговых сделок не обязательная полная синхронизация правового регулирования, будет достаточно, чтобы законы стран допускали как платёж использование цифровых денег.

Руководитель Центра политэкономических исследований Василий Колташов считает, что российской экономике нужна криптовалюта, а не новый рубль. Так он прокомментировал инициативу ЦБ РФ по запуску платформы цифрового рубля, к которой не готовы некоторые банки.