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Экономика

США напомнили компаниям из ЕС о риске санкций из-за «Северного потока — 2»

07:13, 13 января 2021
Фото: Jens Büttner/dpa/Global Look Press

Государственный департамент США предупредил компании из Европы, которые, как предполагают в Вашингтоне, помогают в строительстве «Северного потока — 2».

Об этом сообщает Reuters. Агентство со ссылкой на источник в правительстве США отмечает, что звонки из-за океана раздавались в офисах компаний в январе 2021 года.

Мы пытаемся проинформировать компании о риске и убедить их уйти, пока не стало слишком поздно, — пояснил собеседник агентства.

Названия компаний, которые в Госдепе подозревают в оказании помощи строительству газопровода, могут быть обнародованы 14 или 15 января, добавляет Reuters.

Ранее NEWS.ru сообщал, что британский парламентарий-консерватор Дэниэл Кочински призвал правительство ввести санкции против газопровода «Северный поток — 2». По его мнению, проект опасен тем, что ведёт «напрямую в Россию» в обход всех газовых и нефтяных сетей, а также проходит через территории стран НАТО.

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