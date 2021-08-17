США лишили талибов денег

Американские власти на прошлой неделе остановили поставки долларов в Афганистан. Это произошло перед тем, как талибы (группировка «Талибан» запрещена в России) захватили Кабул и власть в стране, сообщает The Wall Street Journal.

Кроме того, США заморозили резервы правительства Афганистана на американских счетах. Все эти меры приняты, чтобы деньги не достались талибам. Золотовалютные резервы Афганистана составляют $9,4 млрд.

По данным AP, Вашингтон потратил на восстановление Афганистана около $145, однако выгодоприобретателем в итоге стали талибы. На развитие афганской армии США выделяли более $80 миллиардов, но в руки террористов теперь перешла огромная часть поставленной американцами техники и оружия.

Ранее сообщалось, что талибы могут построить успешное государство в экономическом плане, если откажутся от криминальной политики и не будут выращивать опийный мак. Такое мнение высказал эксперт Центра изучения современного Афганистана Никита Мендкович.

По его словам, газопровод ТАПИ можно будет использовать для поставок топлива, в том числе и российского. Кроме того, существует проект железной дороги Мазари-Шариф — Кабул — Пешавар. Если талибы откажутся от поддержки террористов и наркотрафика, то смогут использовать эту дорогу для транспортировки товаров и строить на этом бизнес, считает специалист.