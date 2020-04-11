США, Канада и другие страны сократят добычу нефти на 5 млн баррелей

https://static.news.ru/photo/0a5493c4-75fb-11ea-afb3-fa163e074e61_660.jpg Фото: Global Look Press

Министр энергетики России Александр Новак рассказал о достигнутых соглашениях о снижении добычи нефти в рамках G20. По его словам, власти стран, не входящих в ОПЕК+, выразили готовность уменьшить темпы нефтедобычи.

Канада готова сократить добычу на 1 млн баррелей в сутки. Также подтвердили желание принять меры Соединённые Штаты, Аргентина, Норвегия и другие государства.

Мы считаем, что дополнительно к тем 10 млн баррелей, которые взяла на себя ОПЕК+, будет ещё 5 млн баррелей странами — производителями нефти сокращено, не входящими в ОПЕК+, — отметил он в эфире «России 24».

Как писал NEWS.ru, министры энергетики стран «Большой двадцатки» 10 апреля начали заседание по вопросам стабилизации цен на нефть. Руководители ведомств намерены обсудить вопрос о дополнительном сокращении нефтедобычи.

Ранее страны ОПЕК+ завершили переговоры по сокращению добычи нефти на 10 млн баррелей в сутки. Дебаты длились 10 часов. В ближайшее время по итогам переговоров будет выпущено заявление. Участники встречи договорились о сокращении нефтедобычи на ближайшие два месяца, но при этом Мексика отказалась сокращать добычу на 400 тыс. баррелей в сутки.

С 1 апреля перестало действовать соглашение о сокращении добычи нефти в рамках ОПЕК+. Несколькими неделями ранее Россия отказалась принимать предложение Саудовской Аравии в рамках ОПЕК+ о дополнительном сокращении добычи на фоне пандемии коронавируса. Это привело к обвалу котировок и кризису рынка углеводородов.