США и Япония оказались напуганы прогнозом Путина о ценах на нефть

США, Япония и Индия оказались встревожены прогнозом президента России Владимира Путина относительно роста цен на нефть. Об этом пишет Bloomberg.

Ранее Путин сказал, что не исключает роста стоимости нефти до $100 за баррель.

Как отмечают авторы статьи, после данного заявления страны-потребители начали оказывать сильнейшее за последние годы давление на ОПЕК+ с целью увеличения добычи полезных ископаемых.

Администрация Байдена всё больше обеспокоена ростом цен на бензин, которые достигли семилетнего максимума. Уже несколько недель она призывает ОПЕК+ добывать больше нефти, — говорится в материале.

Япония также присоединилась к этим призывам. При этом Китай пока молчит, но, по информации авторов материала, разделяет ту же точку зрения.

Также публицисты сообщили, что официальные лица США, Японии и Индии общались между собой в частном порядке и обращались к другим крупным потребителям и странам — экспортёрам нефти.

Призывы начались около трёх недель назад, но в последние дни усилились после роста цены до $85 за баррель, — уточняет Bloomberg.

В минувший понедельник стоимость американской марки WTI выросла до $85 за баррель. Это произошло впервые с октября 2014 года. При этом фьючерсы на декабрь торгуются на уровне $85,03. Цена январских фьючерсов на нефть марки Brent увеличилась до $85,89 за баррель.

При этом ряд членов сделки ОПЕК+ во главе с Саудовской Аравией считают, что наращивать темпы добычи нефти следует с осторожностью.

ОПЕК+ с мая 2020 года сократила разработку на 9,7 млн баррелей в сутки по причине падения спроса на нефть из-за пандемии коронавируса. В дальнейшем добыча была вновь увеличена на 400 тысяч баррелей в сутки.

Ранее стало известно, что эксперты предрекают новый суперцикл на энергетическом рынке, который скажется на росте цен на нефть в мире. Вполне возможно, что цена преодолеет отметку $100 за баррель.