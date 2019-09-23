https://static.news.ru/photo/5eddcf7a-ddc9-11e9-8126-fa163e074e61_660.jpg Фото: Jeremy Graham/Global Look Press

США и Великобритания могут заключить крупнейшую торговую сделку в истории. Речь идёт о соглашении о свободной торговле между двумя странами, которое главы обоих государств подпишут, по некоторым данным, уже к июлю 2020 года.

С обеих сторон существует политическая воля заключить соглашение к июлю, — сообщил источник газеты The Sun .

Как отмечает ТАСС , этот срок выбран неслучайно. Необходимость подписать договор как можно скорее продиктована рисками, связанными с президентскими выборами в США, которые состоятся осенью 2020 года. Однако, несмотря на это, официальные переговоры начнутся только после выхода Великобритании из состава Евросоюза. США ожидают от сделки снижения британских пошлин на ввоз стальной продукции, тогда как Британия надеется получить доступ к американскому рынку финансовых услуг.

О возможном заключении сделки заявил президент США Дональд Трамп. Это решение он озвучил на встрече с британским премьером Борисом Джонсоном в рамках саммита G7 во французском Биаррице, писал News.ru.