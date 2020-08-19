США и Китай планируют на днях возобновить консультации по торговой сделке

https://static.news.ru/photo/217654a8-e23d-11ea-bb37-fa163e074e61_660.jpg Фото: Tasos Katopodis/Global Look Press

Соединённые Штаты и Китай планируют в ближайшие дни обсудить по видеосвязи прогресс в выполнении условий первой фазы торговой сделки и действия США против китайских технологических компаний.

Об этом сообщает американская газета The Wall Street Journal со ссылкой на источники среди участников переговоров со стороны обоих государств. По их данным, вице-премьер Госсовета КНР Лю Хэ планирует во время консультаций поднять вопрос об ограничениях, введенных Вашингтоном в отношении Huawei и её дочерних предприятий.

При этом будет сделана ссылка на текст первой фазы торговой сделки, в которой прописан призыв к обеим сторонам урегулировать «имеющиеся и будущие обеспокоенности в торговле и инвестициях как можно конструктивнее и оперативнее». Лю Хэ также заверит американских коллег в стремлении соблюсти обязательства по наращиванию закупок продукции из Соединённых Штатов.

Накануне переговоры были поставлены под сомнение, так как президент США Дональд Трамп заявил, что он отменил переговоры с Китаем , потому что разозлён из-за того, как Пекин справился с пандемией коронавируса.

Стороны подписали первую часть торгового соглашения в начале 2020 года. Согласно его условиям, Вашингтон сохранил пошлины в размере 25% на китайские товары объёмом около $ 250 млрд наряду с 7,5% на товары объёмом $120 млрд. Соглашение предусматривает, что китайская сторона закупит американских промышленных товаров на $75 млрд, энергоносителей — на $50 млрд, сельскохозяйственной продукции — на $40 млрд, ещё $35–40 млрд в ближайшие два года Китай должен будет потратить на услуги.

В прошлом году США обвинили Huawei в установке бэкдоров в телекоммуникационных сетях по всему миру. Они якобы позволяют китайской компании получить доступ к данным пользователей мобильных операторов. Поэтому компания попала под санкции, которые были расширены 17 августа. В чёрный список попали ещё 38 дочерних отделений корпорации. Также было расширено действие поправок, обязывающих иностранные компании, использующие американское оборудование для производства чипов, получать лицензию в Штатах, прежде чем поставлять определённые продукты компании Huawei, писал NEWS.ru.