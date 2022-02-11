США и ЕС передумали отключать Россию от SWIFT

США и Европа передумали отключать Россию от SWIFT в случае гипотетической войны с Украиной. Об этом сообщает Reuters со ссылкой на собственные источники.

По данным агентства, Вашингтон и Брюссель уже завершают работу над пакетом антироссийских санкций. Они включают меры против крупных банков, экспорта компонентов для производства в сфере обороны и технологий и ограничения против «конкретных российских олигархов».

Три источника, знакомые с ходом переговоров, сообщили, что полный запрет России на использование системы финансовых операций SWIFT не рассматривался активно после того, как столкнулся с серьёзными возражениями со стороны европейских стран, — пишет издание.

Как сообщил агентству неназванный собеседник, Запад преследовал цель «разработать санкции, которые действительно ударят по русским», но при этом с учётом рисков для тех, кто вводит эти ограничения. Вашингтон и союзники при разработке пакета мер отдавали себе отчёт, что антироссийские санкции сильнее повредят именно европейским странам.

Ранее аналитики Institute of International Finance (IIF) провели исследование, которое показало, что Система передачи финансовых сообщений Банка России (СПФС) закроет потребности россиян на случай, если Запад введёт жёсткие санкции против РФ и отключит её от международной платёжной системы SWIFT. По мнению специалистов, СПФС способна полноценно отработать весь внутренний трафик финансов России.