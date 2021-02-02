США хотят снабдить «Северный поток — 2» механизмом выключения

https://static.news.ru/photo/6c072336-6554-11eb-867c-96000091f725_660.jpg Фото: Dickelbers/wikipedia.org

Вашингтон заинтересовался идеей снабдить газопровод «Северный поток — 2» механизмом отключения.

Предлагается прекращать поставки газа через газопровод, если Москва будет оказывать давление на Киев ограничением поставок газа «через имеющийся транзитный газопровод», пишет газета Handelsblatt со ссылкой на свои источники.

По данным журналистов, США могут снять санкции с газопровода только в том случае, если Россия не будет использовать «Северный поток — 2» против Украины или других стран Восточной Европы. Администрация Джо Байдена готова вести диалог с Германией о строительстве газопровода. Ожидается, что немецкая сторона выдвинет какие-либо предложения.

Как писал NEWS.ru, вице-канцлер ФРГ, министр финансов Германии Олаф Шольц считает, что газопровод в итоге будет достроен.

Проект предполагает строительство двух ниток газопровода длиной 1220 километров каждая от побережья России через Балтийское море до Германии. Его общая мощность составит 55 млрд кубометров газа в год. Против этого проекта активно выступают США, которые хотят продавать в Европе свой сжиженный газ.

Строительство «Северного потока — 2» поддерживает экс-канцлер ФРГ Герхард Шрёдер. По его мнению, если Берлин прекратит этот проект, то с точки зрения энергетической политики власти будут «рубить сук, на котором сидят». Политик отметил, что мнение немцев относительно этого проекта отличается от того, что «часто пишут печатные СМИ».