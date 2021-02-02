США хотят снабдить «Северный поток — 2» механизмом выключения

Вашингтон заинтересовался идеей снабдить газопровод «Северный поток — 2» механизмом отключения.
Предлагается прекращать поставки газа через газопровод, если Москва будет оказывать давление на Киев ограничением поставок газа «через имеющийся транзитный газопровод»,
По данным журналистов, США могут снять санкции с газопровода только в том случае, если Россия не будет использовать «Северный поток — 2» против Украины или других стран Восточной Европы. Администрация Джо Байдена готова вести диалог с Германией о строительстве газопровода. Ожидается, что немецкая сторона выдвинет какие-либо предложения.
Как писал NEWS.ru, вице-канцлер ФРГ, министр финансов Германии Олаф Шольц считает, что газопровод в итоге будет достроен.
Проект предполагает строительство двух ниток газопровода длиной 1220 километров каждая от побережья России через Балтийское море до Германии. Его общая мощность составит 55 млрд кубометров газа в год. Против этого проекта активно выступают США, которые хотят продавать в Европе свой сжиженный газ.
Строительство «Северного потока — 2» поддерживает экс-канцлер ФРГ Герхард Шрёдер. По его мнению, если Берлин прекратит этот проект, то с точки зрения энергетической политики власти будут «рубить сук, на котором сидят». Политик отметил, что мнение немцев относительно этого проекта отличается от того, что «часто пишут печатные СМИ».