США готовы сократить добычу нефти на 2-3 млн баррелей

https://static.news.ru/photo/61ae743e-7cd9-11ea-947f-fa163e074e61_660.jpg Фото: Shane Bevel/Global Look Press

Министр энергетики России Александр Новак рассказал о позиции Соединённых Штатов по соглашению ОПЕК+. Власти страны готовы сократить добычу нефти на 2-3 млн баррелей в сутки.

По его словам, в США активно выступают в поддержку достигнутых другими государствами договорённостей.

Американцы очень заинтересованы, потому что для них это колоссальная потеря рабочих мест, — отметил он в эфире «России 1».

Ранее NEWS.ru писал, что Россия, Саудовская Аравия и другие страны ОПЕК+ договорились сократить объём добычи на 10 миллионов баррелей в сутки, чтобы восстановить рентабельные цены. Новая сделка ОПЕК+ по сокращению суточной добычи нефти приведёт к росту стоимости чёрного золота ко второй половине 2020-го до $40 за баррель. В это верит вице-президент ЛУКОЙЛа Леонид Федун.

С 1 апреля перестало действовать соглашение о сокращении добычи нефти в рамках ОПЕК+. Несколькими неделями ранее Россия отказалась принимать предложение Саудовской Аравии в рамках ОПЕК+ о дополнительном сокращении добычи на фоне пандемии коронавируса. Это привело к обвалу котировок и кризису рынка углеводородов.

Мировые котировки на топливо рухнули 9 марта 2020 года более чем на 30%. Поводом стал провал переговоров о сокращении добычи между РФ и саудитами на фоне снижения потребления нефти.