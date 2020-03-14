https://static.news.ru/photo/92dc5248-6608-11ea-9659-fa163e074e61_660.jpg Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Министерство торговли США добавило 24 юрлица из пяти государств в чёрный список. Ведомство увидело в них угрозу нацбезопасности. В перечень попали и две компании из России: Avilon Ltd. и Technomar. Также меры также приняли против предприятий из Китая, Ирана, Пакистана и ОАЭ.

Правительство США считает, что эти 24 организации действуют вразрез с интересами национальной безопасности и внешней политики Соединённых Штатов [Америки], — говорится в документе, опубликованном на сайте Федерального реестра.

Avilon Ltd. и Technomar попали под давление из-за того, что, по мнению Белого дома, нарушали лицензионные требования, «закупая товары американского происхождения».

Накануне санкции, направленные против российских и украинских граждан, подрывающих суверенитет Украины, принял Совет стран Европейского союза. Они вступят в силу после опубликования в Официальном журнале объединения.

Как ранее писал NEWS.ru, Соединённые Штаты ввели санкции в отношении ещё одной швейцарской структуры «Роснефти» — TNK Trading International S.A. (TTI). Ограничения связаны с тем, что компания работает в нефтяном секторе венесуэльской экономики.