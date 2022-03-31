США будут направлять на рынок нефти более 1 млн баррелей ежедневно
Никита Чайка
Никита Чайка
18:28, 31 марта 2022
Фото: Federico Gambarini/dpa/Global Look Press
Читайте нас в Google Новости
США намерены высвобождать 1 млн баррелей нефти из стратегического резерва ежедневно в течение полугода в рамках снижения цен на топливо, говорится в пресс-релизе, опубликованном на сайте Белого дома. Отмечается, что глава Белого дома Джо Байден выступит с таким заявлением в четверг 31 марта. Согласно тексту коммюнике, это будет крупнейшее в истории высвобождении нефти из стратзапасов.
Президент объявит о крупнейшем в истории высвобождении запасов нефти, поставляя на рынок в среднем 1 млн дополнительных баррелей в день каждый день в течение последующих шести месяцев.<...> Это рекордное высвобождение обеспечит исторический объем поставок, который послужит «мостом» до конца года, до того момента, как внутреннее производство увеличится, — говорится в резиле.
Ранее госсекретарь США Энтони Блинкен ранее заявил, что ситуация на Украине создаёт проблемы с продовольствием и энергоносителями по всему миру. Он отметил, что речь идёт о производстве пшеницы, а также цене на газ и нефть. Он подчеркнул, что Европе следует диверсифицировать поставки нефти и газа из России. По мнению дипломата, Россия использует поставки углеводородов в качестве инструмента политики. Блинкен при этом не стал уточнять объёмы поставок американских энергоресурсов европейским партнёрам.