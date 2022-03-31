США будут направлять на рынок нефти более 1 млн баррелей ежедневно

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Президент РФ Владимир Путин в ходе совещания по вопросу развития авиаперевозок и авиастроения заявил, что требуется в сжатые сроки обеспечить возврат гражданам России средств за рейсы, которые были отменены. Он высказал предложение выдать вместо сертификатов выдавать деньги и дал поручение правительству разработать и запустить данный механизм.

Многие рейсы, на которые граждане уже купили билеты, отменены. Сейчас тоже только что об этом говорили. Как по международным, так и по внутренним маршрутам. Мы обсуждали сегодня и вчера те...