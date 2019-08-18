https://static.news.ru/photo/81e5cce0-c21f-11e9-8185-fa163e074e61_660.jpg Фото: Leonid Faerberg/Transport Photo Images/Global Look Press

Правительство РФ направило на аэродромную инфраструктуру аэропорта Домодедово в 2019 году только 4,5% от необходимых на завершение работ средств. Из Резервного фонда выделено 620 млн рублей.

Сроки завершения строительства новой взлетно-посадочной полосы (ВПП) несколько раз переносились. По последнему плану она должна быть сдана в 2020 году, но сроки снова могут быть сорваны, сообщает « Коммерсант ».

По данным издания, ещё не выбранному подрядчику в следующем году предстоит выполнить работы на 11,35 млрд рублей.

По состоянию на март 2019 года, ВПП была готова на 43%. После введения её в строй, одну из двух ныне действующих в Домодедово ВПП собираются использовать как рулежную дорожку.

Ранее News.ru сообщал, что бесплатные детские коляски появились в столичном аэропорту Домодедово. Пока что они доступны пассажирам, которые вылетают за границу. В дальнейшем воспользоваться услугой смогут и пассажиры внутренних рейсов. Коляски рассчитаны на детей до трёх лет. Предпочтение было отдано моделям, которые максимально просты в использовании, но при этом безопасны для малышей.