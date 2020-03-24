https://static.news.ru/photo/34c1a736-6dcd-11ea-ab8d-fa163e074e61_660.jpg Фото: Рамиль Ситдиков/РИА Новости

Правительственная комиссия по повышению устойчивости экономики РФ распорядилась увеличить срок службы бортовых устройств для системы по взиманию платы за проезд большегрузов «Платон» на три месяца.

По данным компании-оператора госсистемы «РТ — Инвест транспортные системы» (РТИТС), соответствующее поручение получено от Росавтодора.

В РТИТС уточнили, что данное решение позволит обеспечить безопасность грузоперевозчиков на фоне распространения коронавируса нового типа и исключит необходимость личных визитов в офисы во время обменной кампании бортовых устройств, передаёт ТАСС.

Ранее NEWS.ru писал, что работа системы по взиманию платы за проезд большегрузов «Платон» не будет приостановлена из-за распространения коронавируса.

По состоянию на 24 марта в мире коронавирусом заразились более 387 тысяч человек, 16,7 тысячи умерли, более 101 тысячи выздоровели.

В России диагностировано 495 случаев заражения коронавирусом, большинство — в Москве (290). За последние сутки количество инфицированных в РФ увеличилось на 57 человек. 22 человека выздоровели.