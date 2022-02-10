Срок потребительских кредитов официально ограничат пятью годами«Известия»: срок потребительских кредитов официально ограничат пятью годами
Весной 2022 года Госдума намерена принять закон, согласно которому срок выдачи необеспеченных займов ограничат пятью годами, а банки обяжут включать в расчёт полной стоимости ссуд любые платежи в пользу кредитора и предлагать альтернативные варианты ссуды без приобретения дополнительных услуг. Банки и эксперты предупреждают, что это может привести к росту процентных ставок и снижению доступности кредитов для граждан, пишут «Известия».
Как
В Минфине и Банке России заявили, что одобряют эту идею, тогда как в банках инициативу оценивают по-разному. Так, в Совкомбанке отметили, что слишком длинные займы значительно увеличивают риск неплатежей и могут стать угрозой не только отдельным банкам, но и всему сектору в целом. А в Уральском банке реконструкции и развития полагают, что предложенные меры ужесточат требования к заёмщику и снизят одобряемые суммы: больший срок кредита позволяет уменьшить ежемесячный платеж и снизить долговую нагрузку, с которой и связан риск невозврата кредитов.
Вице-президент Ассоциации банков России Алексей Войлуков также отмечает, что ограничение срока выдачи необеспеченных кредитов лишь усугубит проблему, и люди будут вынуждены обращаться в микрофинансовые организации. А директор группы рейтингов финансовых институтов АКРА Михаил Полухин полагает, что новая мера может привести к росту процентных ставок для наиболее закредитованных клиентов.
Ранее юрист Самвел Меграбян рассказал о самых опасных видах кредитов. По его мнению, это залоговые и спонтанные займы. Юрист пояснил, что связавшись с подобными кредитами, заёмщики могут остаться без имущества и оказаться в долговой яме.