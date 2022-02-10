Срок потребительских кредитов официально ограничат пятью годами

Весной 2022 года Госдума намерена принять закон, согласно которому срок выдачи необеспеченных займов ограничат пятью годами, а банки обяжут включать в расчёт полной стоимости ссуд любые платежи в пользу кредитора и предлагать альтернативные варианты ссуды без приобретения дополнительных услуг. Банки и эксперты предупреждают, что это может привести к росту процентных ставок и снижению доступности кредитов для граждан, пишут «Известия».

Как рассказал один из авторов законопроекта, председатель комитета Госдумы по финрынку Анатолий Аксаков, законопроект предусматривает ограничение максимального срока необеспеченного потребкредита «в целях ограничения рисков чрезмерной закредитованности населения и снижения долговой нагрузки». Также банк будет обязан предлагать заёмщику альтернативный вариант кредита без приобретения допуслуг и информировать его об изменении полной стоимости кредита при пересмотре договора. Всё это должно повысить уровень защиты прав граждан при потребительском кредитовании и их информированность о реальных расходах. Документ должен быть принят в трёх чтениях в первом полугодии 2022 года и может вступить в силу ближе к концу года.

В Минфине и Банке России заявили, что одобряют эту идею, тогда как в банках инициативу оценивают по-разному. Так, в Совкомбанке отметили, что слишком длинные займы значительно увеличивают риск неплатежей и могут стать угрозой не только отдельным банкам, но и всему сектору в целом. А в Уральском банке реконструкции и развития полагают, что предложенные меры ужесточат требования к заёмщику и снизят одобряемые суммы: больший срок кредита позволяет уменьшить ежемесячный платеж и снизить долговую нагрузку, с которой и связан риск невозврата кредитов.

Вице-президент Ассоциации банков России Алексей Войлуков также отмечает, что ограничение срока выдачи необеспеченных кредитов лишь усугубит проблему, и люди будут вынуждены обращаться в микрофинансовые организации. А директор группы рейтингов финансовых институтов АКРА Михаил Полухин полагает, что новая мера может привести к росту процентных ставок для наиболее закредитованных клиентов.

Ранее юрист Самвел Меграбян рассказал о самых опасных видах кредитов. По его мнению, это залоговые и спонтанные займы. Юрист пояснил, что связавшись с подобными кредитами, заёмщики могут остаться без имущества и оказаться в долговой яме.