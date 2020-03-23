https://static.news.ru/photo/59366030-6d18-11ea-8d11-fa163e074e61_660.jpg Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Российские власти могут перенести срок подачи деклараций по НДФЛ в 2020 году. Окончательное решение останется за кабмином после подписания базового закона, рассказал замглавы Минфина РФ Алексей Сазанов.

Такие предложения звучали, но окончательные решения будут за правительством. Лично я не возражаю, — приводит слова чиновника РИА Новости.

Ведомство, согласно мерам по предотвращению последствий коронавируса нового типа, создаёт универсальный алгоритм предоставления налогоплательщикам отсрочки по налогам и платежам. Руководство страны может применить его при необходимости к различным предприятиям или целым отраслям. Срок подачи документов по НДФЛ за 2019 год в РФ истекает 30 апреля.

Согласно последним данным, число заразившихся коронавирусом в мире превышает 343,7 тысячи человек. Жертвами инфекции стали свыше 15 тысяч, выздоровели 97,3 тысячи человек. В России зарегистрировано 438 случаев инфицирования. Наибольшее число заразившихся — в Москве. За сутки в столице выявили ещё 71 случай. Выздоровели 18 человек.

Ранее NEWS.ru сообщал, что Счётная палата в связи с угрозой эпидемии коронавируса приостановила все новые проверки предприятий и ведомств. Об этом сообщил глава контрольного ведомства Алексей Кудрин.